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Регион
27 мая, 19:59

Заочно арестованный блогер Гусейн Гасанов может вернуться в Россию

Гусейн Гасанов. Обложка © Wikipedia / Gadagasu

Гусейн Гасанов. Обложка © Wikipedia / Gadagasu

Бизнес-тренер и популярный блогер Гусейн Гасанов, против которого возбуждено уголовное дело о налоговых нарушениях на сумму 170 миллионов рублей, может вернуться в Россию. Это подтвердил его защитник Дмитрий Козяйкин в беседе с представителями СМИ.

«Как только мы разберёмся окончательно, в чём его обвиняют, ну и соответственно выстроим окончательную линию защиты, я думаю, что он обязательно рассмотрит вопрос о возвращении в страну», — сказал Козяйкин.

Он также напомнил, что Гасанов родился в России. Кроме того, по его словам, у блогера нет гражданств и видов на жительство в других государствах.

Блогер Гусейн Гасанов тайно переписал апартаменты за 100 млн на «звёздного» риелтора Богача
Блогер Гусейн Гасанов тайно переписал апартаменты за 100 млн на «звёздного» риелтора Богача

Напомним, что Гусейна Гасанова заочно арестовали в РФ по подозрению в отмыве денежных средств. Из-за это он уехал в ОАЭ, чтобы не попасть за решётку. Недавно блогер устроил распродажу своего имущества в России. В частности, предприниматель выставил на продажу свой премиальный внедорожник Rolls-Royce Cullinan 2020 года выпуска за 50 миллионов рублей, а затем и трёхкомнатную квартиру в элитном комплексе Neva Towers стоимостью 100 миллионов рублей.

Александра Мышляева
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