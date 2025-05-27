Заочно арестованный блогер Гусейн Гасанов может вернуться в Россию
Гусейн Гасанов. Обложка © Wikipedia / Gadagasu
Бизнес-тренер и популярный блогер Гусейн Гасанов, против которого возбуждено уголовное дело о налоговых нарушениях на сумму 170 миллионов рублей, может вернуться в Россию. Это подтвердил его защитник Дмитрий Козяйкин в беседе с представителями СМИ.
«Как только мы разберёмся окончательно, в чём его обвиняют, ну и соответственно выстроим окончательную линию защиты, я думаю, что он обязательно рассмотрит вопрос о возвращении в страну», — сказал Козяйкин.
Он также напомнил, что Гасанов родился в России. Кроме того, по его словам, у блогера нет гражданств и видов на жительство в других государствах.
Напомним, что Гусейна Гасанова заочно арестовали в РФ по подозрению в отмыве денежных средств. Из-за это он уехал в ОАЭ, чтобы не попасть за решётку. Недавно блогер устроил распродажу своего имущества в России. В частности, предприниматель выставил на продажу свой премиальный внедорожник Rolls-Royce Cullinan 2020 года выпуска за 50 миллионов рублей, а затем и трёхкомнатную квартиру в элитном комплексе Neva Towers стоимостью 100 миллионов рублей.