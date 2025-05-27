Заочно арестованный блогер Гусейн Гасанов может вернуться в Россию

Бизнес-тренер и популярный блогер Гусейн Гасанов, против которого возбуждено уголовное дело о налоговых нарушениях на сумму 170 миллионов рублей, может вернуться в Россию. Это подтвердил его защитник Дмитрий Козяйкин в беседе с представителями СМИ.

«Как только мы разберёмся окончательно, в чём его обвиняют, ну и соответственно выстроим окончательную линию защиты, я думаю, что он обязательно рассмотрит вопрос о возвращении в страну», — сказал Козяйкин.

Он также напомнил, что Гасанов родился в России. Кроме того, по его словам, у блогера нет гражданств и видов на жительство в других государствах.