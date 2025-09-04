Налоговая ликвидировала последнюю российскую компанию Гусейна Гасанова
Налоговая ликвидировала последнюю российскую компанию блогера Гусейна Гасанова, объявленного в международный розыск. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, ФНС закрыла ООО «Банда Фудс», которое производило роллы. Но бизнес Гасанова «не пошёл», а партнёрам, которые поставляли упаковку и занимались доставкой, пришлось обращаться в суд. Блогера обязали заплатить по счетам, но тот постановление проигнорировал. В итоге Гасанов, живущий за границей, накопил долг почти в 800 тысяч рублей.
Ранее налоговая также закрыла контору «Банда», через которую блогер продавал свои курсы.
Напомним, что Гусейна Гасанова заочно арестовали в РФ по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на 170 млн рублей. Чтобы не попасть за решётку, он уехал в ОАЭ и недавно устроил распродажу своего имущества в России. При этом адвокат блогера не исключал, что Гасанов, против которого возбуждено уголовное дело, может вернуться в Россию.