Налоговая ликвидировала последнюю российскую компанию Гусейна Гасанова

По данным телеграм-канала, ФНС закрыла ООО «Банда Фудс», которое производило роллы. Но бизнес Гасанова «не пошёл», а партнёрам, которые поставляли упаковку и занимались доставкой, пришлось обращаться в суд. Блогера обязали заплатить по счетам, но тот постановление проигнорировал. В итоге Гасанов, живущий за границей, накопил долг почти в 800 тысяч рублей.