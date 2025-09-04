Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 08:47

Налоговая ликвидировала последнюю российскую компанию Гусейна Гасанова

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gusein.gasanov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gusein.gasanov

Налоговая ликвидировала последнюю российскую компанию блогера Гусейна Гасанова, объявленного в международный розыск. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, ФНС закрыла ООО «Банда Фудс», которое производило роллы. Но бизнес Гасанова «не пошёл», а партнёрам, которые поставляли упаковку и занимались доставкой, пришлось обращаться в суд. Блогера обязали заплатить по счетам, но тот постановление проигнорировал. В итоге Гасанов, живущий за границей, накопил долг почти в 800 тысяч рублей.

Ранее налоговая также закрыла контору «Банда», через которую блогер продавал свои курсы.

Блогер Гусейн Гасанов тайно переписал апартаменты за 100 млн на «звёздного» риелтора Богача
Блогер Гусейн Гасанов тайно переписал апартаменты за 100 млн на «звёздного» риелтора Богача

Напомним, что Гусейна Гасанова заочно арестовали в РФ по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на 170 млн рублей. Чтобы не попасть за решётку, он уехал в ОАЭ и недавно устроил распродажу своего имущества в России. При этом адвокат блогера не исключал, что Гасанов, против которого возбуждено уголовное дело, может вернуться в Россию.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar