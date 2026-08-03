«Получила шанс быть с семьёй»: Как выглядит Лерчек после суда

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, впервые появилась на видео после оглашения приговора. Семейные кадры опубликовал её жених, хореограф Луис Сквиччиарини.

Ролик сняли возле загородного дома. Блогер держала на руках пятимесячного сына Даниэля, рядом стояла её дочь Алиса, а сыновья Богдан и Лев играли на площадке. Сама Чекалина ничего не сказала, лишь улыбнулась в камеру.

Скриншот из видео © Instagram/ (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu_

Сквиччиарини признался, что особенно переживал за состояние возлюбленной, поскольку она продолжает лечение и ей противопоказан стресс.

«Я очень благодарен, и Лера тоже, что мы можем быть вместе, что она получила шанс быть рядом со своей семьёй», — заявил жених Лерчек в личном блоге.

По словам Луиса, теперь семья намерена сосредоточиться на здоровье Чекалиной и её восстановлении. Он также поблагодарил всех, кто поддерживал пару во время судебного разбирательства.

31 июля Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно и штрафу более 765 млн рублей по делу о незаконных валютных операциях. Ей также на три года запретили администрировать сайты. Вину блогер не признала.