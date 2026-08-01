Могут ли осуждённой Лерчек заменить срок на реальный — объяснение адвоката

Защитник пояснил, что назначенный штраф является дополнительным, а не основным видом наказания. В соответствии со статьёй 32 Уголовно-исполнительного кодекса, это означает, что осуждённой не грозит замена денежной санкции на лишение свободы. Если выплата не поступит добровольно, судебный пристав-исполнитель произведёт взыскание в принудительном порядке, как обычный гражданский долг.

Напомним, накануне Гагаринский районный суд Москвы вынес пригово Валерии Чекалиной (Лерчек), признав её виновной в совершении валютных операций с использованием подложных документов. Суд установил, что с сентября 2021 года по февраль 2022 года Лерчек совместно с бывшим мужем Артёмом и бизнес-партнёром Романом Вишняком вывели за границу более 251,6 млн рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов, предоставив в банк недостоверные сведения о целях переводов. Блогерше назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф в размере более 760 млн рублей и запрет на администрирование сайтов для продвижения бренда в течение трёх лет.