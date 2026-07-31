Защита Лерчек позже определится с решением об обжаловании приговора

Защита блогера Валерии Чекалиной, осуждённой за проведение валютных операций по подложным документам, позже примет решения об обжаловании приговора. Об этом журналистам заявил адвокат Лерчек, выходя из здания Гагаринского районного суда Москвы.

«Определимся, как получим [копию приговора]», — сказал юрист.

Напомним, суд приговор Валерию Чекалину к пяти годам условно и штрафу в 765 миллионов рублей. Также блогеру в течение ближайших трёх лет запрещено продвигать свой бренд в Сети.