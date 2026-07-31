Лерчек приговорили к пяти годам условно и штрафу в 765 миллионов рублей

Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор блогеру Валерии Чекалиной, обвиняемой в проведении валютных операций по подложным документам. Ей назначено пять лет лишения свободы условно, а также штраф в 765 миллионов рублей.

Также Лерчек запрещено продвигаить свой бренд в Сети в ближайшие три года. Фемида сказала последнее слово через час после того, как блогер и её возлюбленный Луис Сквиччиарини покинули здание. В целом заседание длилось порядка восьми часов и проходило в закрытом режиме.

Напомним, Лерчек уличили в проведении валютных операций с использованием поддельных документов. Блогер не признала свою вину. Прокуратура просила суд приговорить её к шести годам лишения свободы условно и штрафу в 1,2 миллиарда рублей.