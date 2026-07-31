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31 июля, 15:34

«Мне нечем платить»: Лерчек попросила суд не штрафовать её на 1,2 млрд

Лерчек попросила суд не назначать ей штраф в 1,2 млрд рублей

Обложка © Софья Сандурская/ТАСС

Обложка © Софья Сандурская/ТАСС

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, в последнем слове попросила суд не назначать ей штраф более чем в 1,2 млрд рублей. Она заявила, что у неё не осталось накоплений и недвижимости, которую можно было бы продать для погашения этой суммы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Между тем прессу на заседание не пустили: процесс закрыли из-за обсуждения чувствительной медицинской информации.

При этом Чекалина вновь отказалась признать вину в незаконных валютных операциях, связанных с продажей её фитнес-марафонов.

«Дай Бог, последняя химия»: Лерчек показала сборы на девятый курс лечения
«Дай Бог, последняя химия»: Лерчек показала сборы на девятый курс лечения

Лерчек также утверждает, что не знала о договорённостях между своим бывшим мужем Артёмом Чекалиным и его деловым партнёром Романом Вишняком. По словам блогера, она не вмешивалась в дела мужчин и полностью им доверяла.

Ранее во время прений гособвинение попросило приговорить Чекалину к шести годам лишения свободы условно. Помимо штрафа свыше 1,2 млрд рублей, прокуратура потребовала запретить ей продвигать личный бренд в интернете.

Прокуратура запросила для блогера Лерчек 6 лет условно и штраф 1,2 млрд руб.
Прокуратура запросила для блогера Лерчек 6 лет условно и штраф 1,2 млрд руб.

Лерчек обвиняют в проведении валютных операций с использованием документов, которые, по версии следствия, содержали недостоверные сведения о назначении переводов. Свою вину блогер не признаёт.

Приговор по делу Валерии Чекалиной суд планирует огласить в пятницу.

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Марина Фещенко
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