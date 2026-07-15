«Дай Бог, последняя химия»: Лерчек показала сборы на девятый курс лечения

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, отправилась на девятый курс химиотерапии. Сейчас она проходит лечение после диагностированного рака желудка четвертой стадии с метастазами в лёгких. Перед поездкой на процедуру возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини записал видео, на котором блогер показала себя перед началом нового этапа лечения.

Лерчек начала девятый курс химиотерапии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu_

«Доброе утро. Мы уже собираемся. Сегодня, дай Бог, последняя девятая химия», — сказала Лерчек.

В кадре Валерия появилась без макияжа, в парике, спортивном костюме и кроссовках. Она рассказала, что собирается на очередной сеанс терапии. Во время записи рядом с Луисом находился их пятимесячный сын Даниэль. Также вместе с семьёй был отец хореографа Хосе Сквиччиарини, который незадолго до этого прилетел в Россию из Аргентины.

По словам Луиса, после завершения курса химиотерапии лечение не закончится. Блогеру предстоит продолжить терапию препаратами, направленными на поддержание состояния здоровья. Луис добавил, что на этот раз не сможет сопровождать Лерчек на процедуре, однако позже планирует приехать. По его словам, сейчас помогать ей будет отец.

«После останутся иммунная и таргетная терапии каждые две недели. У них сроков нет, их нужно делать постоянно, пока это помогает и продлевает жизнь», — рассказал он.

Ранее стало известно, что Валерия Чекалина, известная как Лерчек, переехала в новый дом в том же коттеджном поселке Монтевиль под Новой Ригой. Переезд был связан с окончанием срока аренды прежнего коттеджа. Вместе с блогером в новом доме поселился её возлюбленный Луис Сквиччиарини.