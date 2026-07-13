Лерчек переезжает в коттедж за 180 млн рублей с разрешения суда
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Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) переехала в новый дом, но осталась в том же посёлке, где жила раньше. Просто у старого коттеджа закончился срок аренды. Об этом узнал Telegram-канал SHOT.
Вместе с ней живёт её молодой человек Луис Сквиччиарини. Они сняли другой дом в том же коттеджном посёлке Монтевиль под Новой Ригой, всего в паре сотен метров от прежнего жилья. На заседании адвокаты блогерши сообщили, что хозяин нового дома разрешил жить там Валерии, Луису и детям. Новый коттедж просторный — 660 квадратных метров, внутри пять спален, тренажёрка, бильярдная, терраса и даже отдельная прачечная. В прошлом году этот дом продавали за 180 миллионов рублей.
Кроме того, защита показала суду медицинские справки, которые подтверждают, что у Чекалиной онкологическое заболевание (рак желудка).
В итоге суд оставил запрет определённых действий в силе, но изменил адрес проживания блогерши. Сама Лерчек впервые пришла в суд после того, как ей поставили диагноз.
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