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13 июля, 08:11

Лерчек приехала в суд на заседание о возобновлении уголовного дела

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Гагаринский суд Москвы возобновил разбирательство по уголовному делу блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной). Подсудимая лично прибыла на заседание, сообщает корреспондент Life.ru. Дело в том, что после жалоб прокуратуры врачи повторно обследовали блогершу и подтвердили у неё онкологическое заболевание, но позже разрешили ей участвовать в заседаниях.

Лерчек приехала в суд. Видео © Life.ru

Сегодня будут рассматривать два вопроса: о её переезде в связи окончанием срока договора об аренде дома и о возобновлении дела о выводе средств в ОАЭ. Лерчек и её бывшему супругу Артёму Чекалину вменяли незаконный перевод за рубеж около 251 млн рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов. По версии следствия, средства проводили через иностранные счета.

В апреле Артёма Чекалина уже приговорили к семи годам колонии и штрафу в размере 194,5 млн рублей. Сейчас он находится в СИЗО «Бутырка» и ожидает рассмотрения апелляции. По словам мужчины, с бывшей женой и детьми он пока не поддерживает связь.

Луис Сквиччиарини рассказал о состоянии Лерчек после начала таргетной терапии
Луис Сквиччиарини рассказал о состоянии Лерчек после начала таргетной терапии

Ранее сообщалось, что уголовное дело Лерчек, передали для рассмотрения другому судье — процесс будет вести Джемал Курбанов. До этого слушания поставили на паузу и перенесли из-за ухудшения её здоровья.

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Владимир Озеров
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