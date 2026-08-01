«Я переживал»: Возлюбленный Лерчек вышел на связь после приговора по громкому делу

Возлюбленный Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини прокомментировал вынесенный ей приговор и поблагодарил за возможность оставаться рядом с семьёй. Мужчина вышел на связь в личном блоге.

Возлюбленный Лерчек прокомментировал приговор суда. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/im__lu_

Сквиччиарини признался, что сильно переживал за Лерчек из-за стресса и курса лечения, который ей сейчас необходим. По его словам, пара благодарна каждому, кто поддерживал их в эти дни. Сейчас они хотят полностью сосредоточиться на восстановлении здоровья и больше никаких публичных заявлений не планируют.

«Я переживал за Леру, потому что у неё лечение, стресс, конечно, нельзя. Я хочу сказать, что я очень благодарен, и Лера тоже, что мы можем быть вместе, что она получила шанс быть со своей семьёй рядом. Спасибо всем, кто поддерживал, писал. Прямо сейчас мы хотим быть сфокусированы на её здоровье и лечении. Мы очень благодарны за такую возможность», — рассказал Луис.

Напомним, Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 765 миллионов рублей за валютные операции с подложными документами. Заседание, длившееся около 8 часов в закрытом режиме, завершилось вынесением приговора спустя час после того, как Лерчек и её возлюбленный Луис Сквиччиарини покинули здание. Помимо условного срока и крупного штрафа, суд на 3 года запретил Чекалиной продвигать свой бренд в интернете.