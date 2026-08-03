Умер актёр из сериалов «Сверхъестественное» и «Секретные материалы» Хайлендс

Канадский актёр Скотт Хайлендс умер 29 июля в возрасте 83 лет. О смерти артиста сообщил его сын, оператор Люк Хайлендс, пишет Mirror. мер актёр из «Сверхъестественного» и «Чудо-женщины» Скотт Хайлендс»

Причина ухода из жизни не раскрывается. Известно, что в 2021 году у актёра диагностировали острый миелоидный лейкоз, однако неизвестно, была ли болезнь связана с его смертью.

Хайлендс родился 27 февраля 1943 года в городе Летбридж в Канаде. Он изучал театральное искусство в Университете Британской Колумбии и начинал карьеру с работы на сцене. В кино актёр впервые появился в 1969 году. Широкую известность ему принесла роль детектива Кевина О’Брайена в сериале «Ночная жара».

Позже Хайлендс снимался в популярных проектах, среди которых «Секретные материалы», «Сверхъестественное», «Полиция Нью-Йорка», «Звёздные врата: SG-1», «Фарго» и «Вайнона Эрп». Информация о времени и месте прощания с артистом пока не сообщалась.

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