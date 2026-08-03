Умерла директор Костромского драмтеатра Ирина Третьякова

Директор Костромского государственного драматического театра имени А. Н. Островского, заслуженный работник культуры России Ирина Третьякова скончалась. О её смерти сообщил коллектив учреждения.

«Коллектив Костромского государственного драматического театра им. А.Н. Островского с глубоким прискорбием сообщает о кончине директора театра, заслуженного работника культуры России Ирины Геннадьевны Третьяковой», — говорится в сообщении театра.

Отмечается, что Третьякова многие годы посвятила развитию культуры Костромской области и России. В театре подчеркнули её значительный вклад в работу учреждения.

Соболезнования семье и коллегам выразили в региональном УМВД. Там отметили, что она была не только руководителем в сфере культуры, но и членом Общественного совета при ведомстве.

«Для нас она была не просто выдающимся деятелем культуры, но и мудрым коллегой, членом Общественного совета при УМВД. Ирина Геннадьевна всегда оставалась человеком высокой гражданской позиции, искренне помогала в укреплении диалога между ведомством и обществом, вносила вклад в воспитание подрастающего поколения и патриотическое просвещение», — сообщили в УМВД.

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