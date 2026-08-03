Умер чемпион СССР по боксу Руслан Тарамов

На 62-м году жизни скончался боксёр Руслан Тарамов, побеждавший на Играх доброй воли в составе сборной СССР. Об этом ТАСС рассказали его близкие.

«Руслана Тарамова не стало сегодня в три часа ночи», — сообщил агентству собеседник.

Тарамов трижды становился чемпионом СССР и завоевал бронзу на первенстве Европы в 1987 году. Кроме того, он выигрывал Игры доброй воли — соревнования, которые появились как реакция на взаимные олимпийские бойкоты. Тогда американская команда отказалась ехать на Олимпиаду-1980 в Москву, а советские спортсмены в ответ не поехали на Игры-1984 в Лос-Анджелесе.

А ранее ушёл из жизни олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко, ему был 81 год. Именно он отдал тот самый «золотой» пас в финале Игр 1972 года, когда сборная СССР обыграла американцев. После завершения спортивной карьеры Едешко работал тренером.