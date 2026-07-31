Умер чемпион мира 1982 года, легенда «Милана» Франко Барези

Скончался бывший капитан «Милана», чемпион мира 1982 года Франко Барези. О смерти трёхкратного обладателя Кубка чемпионов сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Экс-футболисту было 66 лет. По информации СМИ, в последнее время он боролся с тяжелым заболеванием.

В заявлении «россонери» говорится, что клуб скорбит об утрате. Там подчеркнули: «Его пример и глубина характера навсегда останутся, как и его футболка с номером 6, неотъемлемой и фундаментальной частью ДНК и истории клуба».

Франко Барези — егенда и символ «Милана», один из величайших защитников в истории футбола. Вся его 20-летняя карьера (1977–1997) прошла в одном клубе, с которым он прошёл путь от вылета в Серию B до статуса сильнейшей команды мира, выиграв есть скудетто и три Кубка европейских чемпионов. Не обладая выдающимися физическими данными (рост 176 см), Барези компенсировал это гениальным чтением игры, тактическим интеллектом и филигранным первым пасом, став эталоном позиции либеро. Он был капитаном-дирижёром, организовавшим линию офсайда, а его преданность «россонери» увековечена выведенным из обращения 6-м номером. В 1999 году Барези был признан «Игроком столетия» в «Милане».

В составе национальной сборной Барези стал чемпионом мира в 1982 году. Также в его активе серебро мундиаля-1994, бронза ЧМ-1990 и Евро-1988.