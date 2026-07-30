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30 июля, 19:37

Причиной смерти легенды советского баскетбола Ивана Едешко стал инфаркт

Иван Едешко. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Иван Едешко. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Олимпийский чемпион 1972 года по баскетболу Иван Едешко скончался из-за инфаркта. По предварительным данным, именно острое нарушение работы сердца стало причиной смерти 81-летнего спортсмена, сообщает ТАСС.

Едешко вошёл в историю советского спорта как один из главных игроков легендарной команды, ставшей олимпийским чемпионом на Играх 1972 года в Мюнхене.

За свою карьеру спортсмен также выиграл чемпионат мира, дважды становился чемпионом Европы, восемь раз завоёвывал золото чемпионата СССР и обладал Кубком европейских чемпионов. После завершения выступлений он продолжил работать в баскетболе – тренировал сборную СССР и ЦСКА.

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Юния Ларсон
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