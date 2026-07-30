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30 июля, 17:52

Не стало автора «золотого» паса в финале Игр-72 против США — Ивану Едешко был 81 год

Умер олимпийский чемпион по баскетболу в составе сборной СССР Иван Едешко

Иван Едешко. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Иван Едешко. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Не стало олимпийского чемпиона по баскетболу Ивана Едешко, ему был 81 год. Именно он был автором «золотого» паса в финале Игр-72, когда советская сборная одолела американцев. После завершения карьеры титулованный спортсмен работал тренером.

Как заявил источник ТАСС, причиной смерти стал инфаркт.

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