Умерла первая премьер-министр независимой Литвы Казимира Прунскене

На 84-м году жизни скончалась Казимира Прунскене — первая глава правительства независимой Литвы. Об этом сообщил новостной портал Delfi со ссылкой на её сына, который подтвердил факт смерти.

Прунскене была депутатом Верховного совета Литвы и 11 марта 1990 года проголосовала за принятие акта о восстановлении независимости республики. Вскоре после этого она возглавила правительство и руководила страной в 1990–1991 годах, добиваясь международного признания Литвы. В мае 1990 года она встречалась в Москве с президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Пресса называла её «янтарной леди».

Из активной политики Прунскене ушла в 2012 году по состоянию здоровья.

Ранее стало известно, что японский писатель Кэйго Хигасино, автор «Жертвы подозреваемого X» и «Магазина чудес «Намия», скончался на 69-м году жизни от рака толстой кишки. Хигасино появился на свет в 1958 году в Осаке. Он окончил инженерный факультет местного университета и какое-то время совмещал работу инженера с писательством.