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30 июля, 16:10

Умерла первая премьер-министр независимой Литвы Казимира Прунскене

Казимира Прунскене. Обложка © ТАСС / Носов Петр

Казимира Прунскене. Обложка © ТАСС / Носов Петр

На 84-м году жизни скончалась Казимира Прунскене — первая глава правительства независимой Литвы. Об этом сообщил новостной портал Delfi со ссылкой на её сына, который подтвердил факт смерти.

Прунскене была депутатом Верховного совета Литвы и 11 марта 1990 года проголосовала за принятие акта о восстановлении независимости республики. Вскоре после этого она возглавила правительство и руководила страной в 1990–1991 годах, добиваясь международного признания Литвы. В мае 1990 года она встречалась в Москве с президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Пресса называла её «янтарной леди».

Из активной политики Прунскене ушла в 2012 году по состоянию здоровья.

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Александра Мышляева
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