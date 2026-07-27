Японский писатель Кэйго Хигасино умер от рака в 68 лет

На 69-м году жизни скончался японский писатель Кэйго Хигасино, которого читатели знают по романам «Жертва подозреваемого X» и «Магазин чудес «Намия»». Причиной смерти стал рак толстой кишки, о чём сообщило издательство Kodansha.

Литератор ушёл из жизни ранним утром 23 июля. Прощание провели в узком семейном кругу. Вопрос о возможной публичной церемонии пока остаётся открытым: о таком решение пообещали сообщить дополнительные детали позднее, если оно будет принято.

Хигасино появился на свет в 1958 году в Осаке. Он окончил инженерный факультет местного университета и какое-то время совмещал работу инженера с писательством.

Свой первый шаг в литературе он сделал в 1985 году. Настоящее признание пришло в 2006-м: за роман «Жертва подозреваемого X» автор получил премию Наоки — одну из самых уважаемых литературных наград страны.

За свою жизнь Хигасино написал 106 книг. Среди них — роман «Вечная память», релиз которого назначен на 5 августа. Общий тираж его произведений в Японии перевалил за 100 миллионов экземпляров, а многие сюжеты легли в основу фильмов.

Напомним, ранее в возрасте 88 лет ушёл из жизни публицист, мемуарист и священнослужитель Михаил Ардов, брат актёра Алексея Баталова. Он родился в Москве в 1937 году и был автором более десятка книг, включая цикл воспоминаний об Ордынке.