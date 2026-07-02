Хемингуэя считали безумцем, но всего один раскрытый документ ФБР изменил всё. Какую историю долго замалчивали?
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А если паранойя Эрнеста Хемингуэя не была безумием? Его считали сумасшедшим стариком, выдумывающим за собой слежку агентов. Но один засекреченный архив ФБР изменил всё. Life.ru рассказывает, почему смертельные страхи Хемингуэя оказались не таким уж психозом.
Почему Эрнеста Хемингуэя считали безумцем и как документы ФБР изменили взгляд на его последние годы. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
2 июля 1961 года не стало Эрнеста Хемингуэя. Истории о гениях часто любят превращать в романтизированные легенды: талант, слава, женщины, алкоголь, громкие книги и трагический финал. Но с Эрнестом Хемингуэем всё оказалось куда мрачнее. Его последние годы похожи на психологический триллер. Преследование, слежка, прослушка и постоянная паранойя, которая свела в могилу великого писателя. Life.ru покопался в архивах ФБР, которые открылись после смерти Хемингуэя и рассказывает, был ли он психом или действительно имел веские причины для паники.
Кто такой Эрнест Хемингуэй?
Эрнест Хемингуэй — автор повести «Старик и море», нобелевский лауреат и классик американской литературы. Фото © ТАСС / AP
Эрнест Хемингуэй — один из самых главных классиков американской литературы ХХ века. Он родился 21 июля 1899 года в Оук-Парке, штат Иллинойс. В литературу вошёл как мастер короткой, жёсткой формы. Среди самых известных книг Хемингуэя: «И восходит солнце» 1926 года, «Прощай, оружие!» 1929 года, «По ком звонит колокол» 1940 года и повесть «Старик и море» 1952 года. Именно последнее произведение и принесло писателю Пулитцеровскую премию в 1953 году, а уже в 1954-м он получил Нобелевскую премию по литературе.
Но последние годы жизни Эрнеста Хемингуэя резко контрастировали с образом «Папы Хэма», как называли его американцы. К 1960 году он страдал от тяжёлой депрессии, последствий травм, проблем с алкоголем и проходил лечение в клинике Майо. Близкие вспоминали, что писатель всё чаще говорил о слежке. Будто его телефон прослушивают, письма перехватывают, за машиной наблюдают агенты ФБР.
Тогда многие решили, что Хемингуэй окончательно теряет связь с реальностью, а его страхи — лишь паранойя. 2 июля 1961 года писатель покончил с собой в доме в Кетчуме, штат Айдахо. Но вот позже рассекреченные документы ФБР показали, что интерес спецслужб к писателю Эрнесту Хемингуэю действительно был, а досье на него велось ещё с 1940-х годов. Получается, что страхи были обоснованными, да и вообще правдой?
Почему ФБР вообще заинтересовалось писателем?
ФБР открыло дело на Хемингуэя после его активности на Кубе в годы войны. Фото © ТАСС / AP
Те, кто не знаком с творчеством Эрнеста Хемингуэя, могут подумать, что ФБР заинтересовалось писателем из-за содержания романов. Но это совсем не так. В 1940 году Эрнест вместе с третьей женой, журналисткой Мартой Геллхорн, купил дом Финка-Вихия недалеко от Гаваны и фактически жил между США и Кубой. Когда в декабре 1941 года США вступили во Вторую мировую войну, Хемингуэй решил, что тоже должен быть полезен. В 1942 году он предложил американскому посольству в Гаване создать собственную сеть информаторов, которая следила бы за сторонниками нацистов и франкистами на Кубе. Эту любительскую разведку писатель с иронией называл Crook Factory — «Фабрика мошенников».
Сеть действительно работала при поддержке американского посла на Кубе Спруилла Брэдена. Там искали немецких агентов, сторонников испанского диктатора Франсиско Франко и следы возможной активности подлодок в Карибском море. Сам писатель тоже включился в охоту. Хемингуэй выходил в море на своей яхте Pilar и пытался выслеживать немецкие субмарины.
Директор ФБР Джон Эдгар Гувер к таким инициативам относился нервно. В 1942 году бюро открыло дело на Хемингуэя и стало внимательно смотреть не только на его кубинскую активность, но и на старые связи. Вспомнили поддержку республиканцев во время гражданской войны в Испании 1936–1939 годов, участие в писательских организациях, контакты с левыми кругами и резкие высказывания о самом ФБР.
Куба: поворот не туда и начало интереса ФБР к Хемингуэю
Почему жизнь Хемингуэя на Кубе привлекла внимание американских спецслужб? Фото © GettyImages / Francoise De Mulder / Contributor
Куба сейчас — райское место, где можно лежать на пляжах, загорать, рыбачить и наслаждаться жизнью. Но в 40-е годы в Гаване, где и жил Хемингуэй, пересекались интересы США, кубинских властей, испанских эмигрантов, сторонников Франко и антифашистов. Так что писатель оказался в самой настоящей политической каше.
Джону Эдгару Гуверу, директору ФБР, такая кубинская заварушка не нравилась. Он был человеком подозрительным и не любил, когда кто-то действовал вне его контроля, а Хемингуэй на Кубе как раз выглядел слишком самостоятельным. Он собирал свою сеть информаторов, общался с левыми антифашистами, критиковал бюро и пытался играть в разведку без разрешения самого ФБР.
В октябре 1942 года на писателя открыли файл, а дальше в документах всплывали уже старые претензии: связи с испанскими республиканцами, контакты с «левыми» кругами, резкие слова в адрес ФБР и подозрения в симпатиях к коммунистам. Так человек, который считал себя патриотом и хотел помогать США в войне с нацизмом, в глазах Гувера постепенно превратился в неудобного и потенциально опасного персонажа.
Последние месяцы жизни писателя: больница и глубокая депрессия
Хемингуэй боялся, что его телефон прослушивают, письма читают, а машину проверяют агенты ФБР. Фото © GettyImages / James Rynearson / Contributor
К концу 1960 года паранойя Хемингуэя стала невыносимой. Писатель жил в Кетчуме, штат Айдахо, и всё чаще говорил близким, что за ним следят агенты ФБР. Он был уверен, что его телефон прослушивают, письма перехватывают, машину оборудовали «жучками», а любые разговоры рядом с ним небезопасны. Все думали, что писатель на старости лет сошёл с ума, не более.
Один из самых известных эпизодов паранойи произошёл в ноябре 1960 года, когда к Хемингуэю приехал его друг и биограф Аарон Эдвард Хотчнер. По его воспоминаниям, писатель встретил товарища в тревоге и почти сразу начал говорить о слежке. Хемингуэй утверждал, что федеральные агенты наблюдали за машиной, что телефон нельзя безопасно использовать, а его почту читают. Позже, проезжая мимо банка, Хемингуэй увидел в здании людей (оно уже было закрыто) и решил, что это сотрудники ФБР проверяют его счёт. Хотчнер тогда воспринял всё это как психоз и паранойю и был уверен, что друг уже теряет связь с реальностью.
Вскоре после этого случая состояние Хемингуэя стало настолько тяжёлым, что его отправили на лечение в клинику Майо. В 1960–1961 годах он проходил терапию, в том числе электросудорожное лечение, но страх не исчезал. Наоборот, писатель всё сильнее чувствовал себя загнанным в угол: боялся слежки, терял способность работать и мучительно переживал, что больше не сможет писать так, как раньше. Тогда окружающие видели в этом прежде всего болезнь, а факты самого Хемингуэя воспринимали как бред.
Смерть Эрнеста Хемингуэя. Люди десятилетиями пытались найти причину
2 июля 1961 года Эрнест Хемингуэй умер в доме в Айдахо. Почему его смерть десятилетиями пытались объяснить депрессией, болезнями и страхом слежки? Фото © ТАСС / AP
2 июля 1961 года Эрнест Хемингуэй свёл счёты с жизнью в своём доме в Кетчуме, штат Айдахо. Ему был 61 год. После смерти писателя поклонники и историки десятилетиями спорили, что именно стало последней точкой в его истории: тяжёлая депрессия, алкоголь, болезни, последствия травм, включая раздробление позвоночника, перелом черепа, пробитую печень и селезёнку. Он страдал от малярии, диабета, рака кожи и страха потерять литературный дар.
Версия со слежкой ФБР позже тоже вошла в список возможных причин паранойи и самоубийства Хемингуэя. Однако, как считали многие, преследование могло стать не единственной причиной, а последним давящим фактором. Для человека, который и так чувствовал себя загнанным, мысль о постоянном наблюдении превращала жизнь в ловушку.
Архивы ФБР открылись. Сумасшедший писатель оказался вовсе не психом
Рассекреченные архивы ФБР подтвердили реальный интерес спецслужб к Эрнесту Хемингуэю. Фото © ТАСС / AP
,В 1980-е годы по запросу в рамках закона о свободе информации были раскрыты документы ФБР, связанные с писателем. Из них стало ясно, что интерес спецслужб к Хемингуэю не был его выдумкой или фантазией. На него действительно завели досье ещё в 1940-х годах, а за деятельностью внимательно следили. Тот же Джон Эдгар Гувер получал сведения о Хемингуэе и его окружении. Особенно бюро, естественно, интересовали Куба, его сеть информаторов, связи с левыми антифашистами и резкие высказывания в адрес ФБР.
Вот так Эрнеста Хэмингуэя оклеветали сумасшедшим параноиком, а на деле он был прав. Возможно, и преувеличивал масштаб слежки, видел угрозу там, где её уже не было, и болезненно связывал с ФБР всё вокруг. Но сама суть его подозрений оказалась правдива. Кстати, трагические финалы бывают не только у великих писателей. У культовой «Бригады» тоже есть свой страшный список: после гибели актёра, сыгравшего Макса, Life.ru вспомнил ещё 10 звёзд сериала, которых уже нет в живых.
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