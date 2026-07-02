Владивостоку 166 лет: почему город называют российским Сан-Франциско и где в Приморье купаться безопасно

2 июля 2026 года Владивосток отмечает 166 лет со дня основания! Праздничные события проходят с конца июня, почти все мероприятия приурочены городскому празднику. В день рождения города мы в Life.ru решили разобраться, чем Владивосток заслужил звание города портовой романтики и свободного ветра, почему его называют российским Сан-Франциско и самым азиатским местом России. И правда ли то, что жизнь там ощущается, словно «на краю света»?

Почему Владивосток считают российским Сан-Франциско?

Российский Сан-Франциско на берегу Тихого океана: чем Владивосток похож на город в Калифорнии? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Tkach

Почему же Владивосток называют местным Сан-Франциско? Такое сравнение появилось неслучайно! Дело в том, что оба города стоят у Тихого океана, построены на сопках и живут морем. От этого появляется и визуальное сходство, например, крутые улицы, виды на заливы и большое количество мостов. Да и в целом Владивосток, как и Сан-Франциско, исторически связан с океаном, формировался, как порт и торговая точка, где с течением времени смешались языки, кухни и менталитеты.

Наверное, именно такой европеизированный внешний вид и стиль жизни напоминает туристам калифорнийский портовый город. Вроде бы, за пределы родины вы не выезжали, а ощущение такое, словно очутились совершенно в другой реальности! От этого и возникает чувство «края света», очень солнечного, пропитанного морской солью и интересной культурой. Какие ещё особенности есть у Владивостока?

Самый спортивный город России

Владивостку 166 лет: спорт, море, сопки и привычка проводить выходные на природе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Rud

Ещё одно сходство с Сан-Франциско делает Владивосток настоящим городом портовой романтики. Здесь много спорта, который связан с природой. Жители бегают по набережным и сопкам, катаются на сапах и каяках, ходят в походы, занимаются яхтингом, ныряют, а летом купаются и тренируются на пляжах. Сёрфинг тоже стал заметной частью городской культуры Владивостока. А что может быть романтичнее яхты или совместного занятия сёрфингом?

Кстати, Приморье уверенно держится среди 15 регионов России с самым большим количеством фитнес-клубов. Интерес к товарам для здорового образа жизни здесь тоже выше среднего, такие запросы делают примерно на 15–20% чаще, чем по стране в целом. Море, сопки и доступ к активному отдыху только усиливают эту привычку к движению. Помимо знакомых нам водных развлечений, во Владивостоке устраивают гонки на лодках класса «Дракон». Заезды регулярно проводятся как среди профессиональных спортсменов, так среди любителей на набережной Спортивной гавани. Как правило, команда состоит из 10 или 20 гребцов. На носу сидит барабанщик, задающий ритм ударами в барабан, а на корме — рулевой, управляющий большим веслом. Но как за один отпуск прочувствовать всю прелесть жизни «на краю света»? Сейчас расскажем!

Самые красивые пляжи Приморья

Куда поехать купаться во Владивостоке: красивые пляжи и безопасные места для летнего отдыха в 2026 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Baidin

Где красиво отдохнуть во Владивостоке и Приморском крае? Итак, один из самых известных пляжей — бухта Лазурная, или Шамора. Это большой песчаный пляж в Уссурийском заливе, популярный у местных жителей и туристов. Туда едут за морем, закатами, кафе, водными развлечениями и ощущением классического летнего Владивостока. А бухты Теляковского и Астафьева — считаются жемчужинами полуострова Гамова в Хасанском округе. Первая известна лазурной водой, островом Томящегося сердца и эндемичными могильными соснами. Бухта Астафьева славится белоснежным песком и чистейшей водой.

Для сочных фотографий природы и прогулок часто выбирают бухту Стеклянную. Её берег усыпан обкатанными морем цветными стекляшками, из-за чего место стало одной из самых необычных достопримечательностей Владивостока. Но есть одно важное правило: вывозить стекло из бухты запрещено!

За «приморскими Мальдивами» обычно едут в Триозёрье. Это бухта в Партизанском округе с белым песком, прозрачной водой, скалами и тремя пресными озёрами рядом с пляжем. Место красивое, но вода здесь даже летом может быть прохладной, поэтому для многих Триозёрье — это не только купание, но и прогулки, SUP-доски, фотографии и отдых у моря. Также, невозможно не упомянтуть юухту Петрова , расположенную на одноимённом острове. Место извсетно тисвой рощей, которой по оценкам учёных, около 1 200 лет.

Ещё одно популярное направление — это Ливадия в Находке. Это песчаные бухты: первый, второй, третий и четвёртый пляжи. Первый считается самым городским и благоустроенным, поэтому хорошо подходит для семейного отдыха, остальные спокойнее и ближе к природному формату. А о том, куда ещё поехать в отпуск, читайте в отдельном материле. Там мы рассказали о 5 необычных направлениях для отдыха в 2026 году!

Однако важно помнить, что красивое место и безопасность водных утех — это разные вещи. В Приморье перед купальным сезоном проверяют качество морской воды, готовность пляжной инфраструктуры, наличие спасательных постов и документов ГИМС МЧС. В сезоне 2026 года в список рекомендованных для купания вошли 29 морских акваторий по краю. Во Владивостокском городском округе купание разрешено на острове Попова, в бухтах Пограничная и Старка. Также на острове Русском — в бухтах Воевода, Аякс, Чернышева и Парис и на мысах Вятлина и Ахлестышева.

А за пределами Владивостока безопасные для купания места распределены по нескольким округам. В Хасанском округе рекомендованы пляжи в районе станции Рязановка, в бухтах Бойсмана, Троица и Нарва, а также в селе Безверхово и на базе отдыха «Океан». В Находкинском округе: бухты Рифовая, Прогулочная, Козино, 2-я Прибойная, Гайдамак, Попова и Стрельбище. В Партизанском округе: бухты Лашкевича, Шепалово, Триозёрье, Волчанец и мыс Серый. В Лазовском округе — бухты Петрова и Соколовка.