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15 июля, 16:49

Умер писатель и священнослужитель Михаил Ардов, брат Алексея Баталова

Обложка © РИА Новости / Валерий Левитин

Обложка © РИА Новости / Валерий Левитин

Публицист, мемуарист и священнослужитель Михаил Ардов скончался в возрасте 88 лет. О произошедшем в своем Telegram-канале рассказал филолог Николай Подосокорский.

Ардов родился в 1937 году в Москве в литературной семье. Он известен как автор более десятка книг, среди которых цикл воспоминаний об Ордынке, «Мелочи архи…, прото… и просто иерейской жизни», а также «Записки для подземелья».

До 1993 года он являлся клириком Русской православной церкви. Позже публицист перешёл в неканоническую Российскую православную автономную церковь, где получил сан протопресвитера.

Долгое время он служил настоятелем московского храма святых Царственных мучеников и Новомучеников и Исповедников Российских на Головинском кладбище. Также занимал должность благочинного Московского благочиния РПАЦ.

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С 2020 года литератор находился в частном пансионате для пожилых людей. Михаил Ардов был единокровным братом народного артиста СССР Алексея Баталова.

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