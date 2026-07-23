Экс-директор ЦРУ Джеймс Вулси умер в возрасте 84 лет

Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси умер в возрасте 84 лет. О его смерти сообщила газета The Washington Post со ссылкой на жену политика Кончиту Сарнофф Вулси.

Издание указывает, что «официальной причиной смерти стал инсульт». При этом супруга Вулси считала, что в последние годы его здоровье ухудшалось из-за так называемого «гаванского синдрома». По её словам, первые симптомы появились у бывшего главы ЦРУ в 2017 году.

Вулси руководил Центральным разведывательным управлением США с 1993 по 1995 год. В тот период пост президента страны занимал Билл Клинтон.

«Гаванским синдромом» называют комплекс неврологических симптомов. К ним относят головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом. В ноябре 2016 года с такими нарушениями столкнулись некоторые сотрудники посольств США и Канады в Гаване, а также члены их семей. Американские власти связывали произошедшее с возможным применением звукового оружия против дипломатов.

Ранее телеведущий и шеф-повар Максим Сырников умер в возрасте 60 лет. Перед смертью Сырников некоторое время находился в больнице, но затем покинул медицинское учреждение. Сырников написал несколько книг о русской кухне, вёл колонки в журнале «Сноб» и последние годы работал ведущим программы «Монастырская кухня» на телеканале «Спас».