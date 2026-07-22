Названа причина смерти 60-летнего телеведущего Максима Сырникова

Внезапное внутреннее кровотечение стало причиной смерти ведущего программы «Монастырская кухня» Максима Сырникова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в его окружении. Телеведущий скончался в возрасте 60 лет.

«Внутреннее кровотечение. Он где-то не так давно попадал в больницу, потом ушёл из неё, сказал, что будет дома… И буквально через две или три недели он внезапно скончался», — поделился собеседник агентства.

По его словам, незадолго до смерти Сырников находился в больнице. Ведущий решил продолжить лечение дома. Через две или три недели он внезапно умер.

О смерти Максима Сырникова рассказал публицист Егор Холмогоров в своём телеграм-канале. На тот момент точную причину смерти не называли. Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников отметил вклад ведущего в сохранение традиций русской кухни. Сырников родился в 1965 году в Санкт-Петербурге и окончил Институт культуры и искусств. Он вёл кулинарные колонки в журнале «Сноб» и других изданиях, а также написал несколько книг о национальной кухне. Последние годы Сырников вёл программу «Монастырская кухня» на телеканале «Спас».