Ушёл септон, изменивший судьбу Вестероса: Не стало актёра Тома Чадбона

Британский актёр Том Чадбон скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает издание metro.co.uk.

Фото © Кадр из фильма «Тугая струна», режиссёры Эндрю Грив и др., сценаристы Ниал Леонард и др.

Чадбон родился в 1946 году и за свою карьеру сыграл во многих британских телесериалах, выступал в театре и участвовал в радиоспектаклях.

В сериале «Доктор Кто» он исполнил второстепенные роли в эпизодах, вышедших в 1979 и 1986 годах. Также актёр появился в фильме о Джеймсе Бонде «Казино "Рояль"», где сыграл биржевого маклера.

Зрителям «Игры престолов» Чадбон запомнился ролью септона Мейнарда, который тайно обвенчал Рейгара Таргариена и Лианну Старк.

Ранее стало известно о смерти российского актёра Юрия Чигрова. Артист, известный по сериалам «Глухарь», «След», «Пятницкий» и другим проектам, скончался на 78-м году жизни. По словам коллег, Чигров боролся с онкологическим заболеванием четвёртой стадии.