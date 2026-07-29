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29 июля, 11:40

Ушёл септон, изменивший судьбу Вестероса: Не стало актёра Тома Чадбона

Умер актёр Том Чадбон из «Игры престолов» и «Доктора Кто»

Обложка © Кадр из сериала «Игра престолов», режиссёры Дэвид Наттер и др., сценаристы Дэвид Бениофф, Джордж Р.Р. Мартин и др.

Обложка © Кадр из сериала «Игра престолов», режиссёры Дэвид Наттер и др., сценаристы Дэвид Бениофф, Джордж Р.Р. Мартин и др.

Британский актёр Том Чадбон скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает издание metro.co.uk.

Фото © Кадр из фильма «Тугая струна», режиссёры Эндрю Грив и др., сценаристы Ниал Леонард и др.

Фото © Кадр из фильма «Тугая струна», режиссёры Эндрю Грив и др., сценаристы Ниал Леонард и др.

Чадбон родился в 1946 году и за свою карьеру сыграл во многих британских телесериалах, выступал в театре и участвовал в радиоспектаклях.

В сериале «Доктор Кто» он исполнил второстепенные роли в эпизодах, вышедших в 1979 и 1986 годах. Также актёр появился в фильме о Джеймсе Бонде «Казино "Рояль"», где сыграл биржевого маклера.

Зрителям «Игры престолов» Чадбон запомнился ролью септона Мейнарда, который тайно обвенчал Рейгара Таргариена и Лианну Старк.

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Дарья Денисова
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