Найден мёртвым диджей Kavinsky – автор хита Nightcall из фильма «Драйв»

В Париже скончался французский электронный музыкант Венсан Белорже, известный публике под именем Kavinsky. Артиста обнаружили мёртвым в собственном доме. 31 июля ему бы исполнился 51 год. Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на правоохранительные органы.

Тело 50-летнего диджея нашли в XVIII округе французской столицы. По предварительной информации, смерть могла наступить из-за инсульта. Незадолго до этого музыкант рассказывал о проблемах со здоровьем и жаловался на головные боли. Расследованием обстоятельств случившегося занялась прокуратура Парижа.

За годы творчества Kavinsky выпустил девять студийных альбомов и стал одним из символов французской электронной музыки. Мировую известность ему принесла композиция Nightcall, опубликованная в 2010 году. Песня вошла в саундтрек фильма «Драйв» 2011 года с Райаном Гослингом, а также прозвучала во время церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже.

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