Скончался актёр Майк Престон, сыгравший Папагалло в «Безумном Максе 2»

Актёр Майк Престон, известный по роли Папагалло в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги», скончался в возрасте 93 лет. Его супруга Джози Престон рассказала, что смерть наступила 8 июня во Флориде, подробности и причина не уточняются.

Престон родился в Лондоне, а затем переехал в Австралию, где встретился с режиссёром Джорджем Миллером и получил культовую роль лидера поселенцев.

«В фильме я играл Папагалло – харизматичного и сильного, но доброго персонажа, который ведёт свой народ», – вспоминал актёр.

После «Безумного Макса 2» Майк снимался преимущественно в телесериалах, включая «Перри Мейсон» и «Горец», оставив заметный след в индустрии.

Ранее Life.ru писал, что режиссер Чак Рассел, известный фильмами «Маска» и «Царь скорпионов», умер в 74 года. Он потерял сознание дома в Сан-Диего, медики не смогли спасти его. Рассел оставил наследие из культовых картин и последний фильм «Ведьмина доска», где выступил сразу как режиссёр, продюсер и сценарист.