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25 июля, 11:32

Скульптор Георгий Тандашвили умер от пневмонии

Георгий Тандашвили. Обложка © VK / Барельефы Г.Тандашвили

Георгий Тандашвили. Обложка © VK / Барельефы Г.Тандашвили

В одной из московских клиник скончался российский скульптор Георгий Тандашвили, ему было 50 лет. Об этом пишет РБК. Дочь художника Леда Калинина заявила, что причиной смерти стала пневмония.

«Мой папа умер от пневмонии», — сказала Калинина. Его не стало в ночь на 22 июля.

Георгий Тандашвили родился в 1976 году в Красноярске. Не имел художественного образования, изучал искусство самостоятельно. Известность получил благодаря авторским барельефам, сочетавшим как скульптуру, так и живопись.

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Матвей Константинов
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