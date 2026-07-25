Скульптор Георгий Тандашвили умер от пневмонии

В одной из московских клиник скончался российский скульптор Георгий Тандашвили, ему было 50 лет. Об этом пишет РБК. Дочь художника Леда Калинина заявила, что причиной смерти стала пневмония.

«Мой папа умер от пневмонии», — сказала Калинина. Его не стало в ночь на 22 июля.

Георгий Тандашвили родился в 1976 году в Красноярске. Не имел художественного образования, изучал искусство самостоятельно. Известность получил благодаря авторским барельефам, сочетавшим как скульптуру, так и живопись.

Ранее пришла весть о смерти чемпионки мира по спортивной гимнастике, заслуженного тренера РСФСР и СССР Тамары Жалеевой. Ей было 94 года.