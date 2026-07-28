Сердце не выдержало: Глава Федерации альпинизма Челябинской области умер прямо на сборах

Председатель Федерации альпинизма Челябинской области Сергей Печёнкин скончался во время учебно-тренировочных сборов «Джайлык-2026». Ему стало плохо прямо на тренерском совещании. О смерти председателя сообщили в Федерации альпинизма Челябинской области.

Трагедия произошла вечером 25 июля в базовом лагере, расположенном в ущелье Адыр-Су. Во время совещания тренеров у Сергея Печенкина внезапно остановилось сердце. Участники сборов сразу попытались спасти руководителя федерации. Ему проводили сердечно-лёгочную реанимацию, однако все усилия оказались безрезультатными.

15 августа Сергею Печёнкину должен был исполниться 71 год. На протяжении 12 лет он возглавлял региональную федерацию. Последние десять альпинистских сборов именно Печёнкин отвечал за вопросы безопасности участников. За годы работы он получил звание кандидата в мастера спорта по альпинизму, был инструктором-методистом второй категории и спортивным судьёй всероссийской категории.

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