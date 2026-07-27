Умер создатель скандальной выставки тел умерших Гунтер фон Хагенс

Создатель скандально известной выставки «Миры тела» немецкий анатом Гунтер фон Хагенс скончался на 82-м году жизни. О смерти учёного сообщило издание Bild со ссылкой на семью и Институт пластинации в Гейдельберге.

За день до кончины медика экстренно госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. В последние годы его здоровье было серьёзно подорвано болезнью Паркинсона.

Фон Хагенс родился 10 января в 1945 году. Мировую известность он получил благодаря разработанному им в 1977 году методу полимерной пластинации. Технология позволяла заменять биологические жидкости в тканях на специальные полимеры, что обеспечивало телам и органам длительную сохранность.

Первую публичную экспозицию из обработанных человеческих останков показали в Токио в 1995 году. С тех пор «Миры тела» объехали десятки стран, а общее число посетителей превысило 58 миллионов человек. Выставка работала и в России: в Москве экспозиция была открыта с марта 2021 года по конец января 2022-го. Проект неизменно вызывал ожесточённые споры: критики обвиняли доктора в нарушении человеческого достоинства, хотя все доноры давали прижизненное согласие на использование тел.

Сам изобретатель хотел, чтобы после смерти его тоже подвергли пластинации. Родственники намерены исполнить эту волю. Одним из наиболее вероятных мест для экспонирования называют основанный им «Пластинариум» в Губене.