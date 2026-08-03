Умерла 21-летняя австралийская легкоатлетка Наташа Уорд

Австралийская легкоатлетка Наташа Уорд внезапно скончалась в возрасте 21 года. Спортсменка считалась одной из перспективных участниц национальной сборной и выступала в беговых дисциплинах на средние дистанции. Об этом пишет Mail Online.

О смерти девушки сообщили организация NSW Athletics и клуб Sutherland District Athletics Club. В заявлении её назвали талантливой спортсменкой с ярким характером и отметили, что она оставила заметный след в австралийской лёгкой атлетике.

Уорд участвовала в соревнованиях на дистанциях 400, 800 и 1500 метров. В апреле она завоевала бронзовую медаль в беге на 800 метров на студенческом чемпионате UniSport Nationals.

Помимо спортивной карьеры, девушка училась в университете Маккуори по специальности, связанной со спортивной наукой. Коллеги и знакомые вспоминают её как доброжелательного человека, который поддерживал товарищей по команде.

Причина смерти спортсменки пока официально не раскрыта. После известия о трагедии представители спортивного сообщества Австралии выразили соболезнования её семье и друзьям.

Ранее Life.ru писал, что скончался 62-летний боксёр Руслан Тарамов , побеждавший на Играх доброй воли в составе сборной СССР. Тарамов трижды становился чемпионом СССР и завоевал бронзу на первенстве Европы в 1987 году.