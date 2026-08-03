Умер автор солнечных пейзажей Петербурга Павел Еськов

Петербургский художник Павел Еськов скончался на 46-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского союза художников.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 30 июля ушёл из жизни талантливый петербургский живописец, член Санкт-Петербургского союза художников с 2009 года — Павел Васильевич Еськов (1981-2026)», — говорится в сообщении.

Еськов родился в Ленинграде и окончил Академию художеств имени Репина. В 2009 году он вступил в Санкт-Петербургский союз художников. В своих работах живописец сочетал академический реализм и импрессионизм. Одной из главных тем его творчества стал Петербург в солнечном свете. Картины Еськова вошли в частные коллекции в России, Китае, Великобритании и США. Художник участвовал более чем в 100 выставках, становился лауреатом профессиональных конкурсов. Причину его смерти в организации не назвали.

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