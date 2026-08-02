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2 августа, 10:45

173 гола и полвека в футболе: В Москве умер легендарный форвард «Памира»

Бывший нападающий «Памира» Валерий Турсунов умер в Москве

Обложка © Telegram / Tajikistan Football Federation|Федерация футбола Таджикистана

Обложка © Telegram / Tajikistan Football Federation|Федерация футбола Таджикистана

В Москве на 72-м году жизни скончался бывший нападающий таджикского клуба «Памир» Валерий Турсунов. О его смерти сообщила Федерация футбола Таджикистана.

В федерации отметили, что Турсунов внёс значительный вклад в развитие футбола в стране и останется в памяти болельщиков, коллег и учеников.

За «Памир» форвард выступал в 1974–1988 годах. В матчах Первой лиги чемпионата СССР он провёл 542 игры и забил 173 мяча. Позже футболист продолжил карьеру в австрийских клубах «Аустрия» и «Клопайнерзее».

С 1996 по 2013 год с перерывом Турсунов занимал пост вице-президента Федерации футбола Таджикистана. Соболезнования его родным и близким выразил президент ФФТ Рустам Эмомали.

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Ранее стало известно о смерти бывшего капитана «Милана» и чемпиона мира 1982 года Франко Барези. Итальянский клуб подтвердил информацию о кончине легендарного защитника, которому было 66 лет.

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Дарья Денисова
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