Бывший рекордсмен КХЛ по «сухим» матчам Алексей Мурыгин умер на 40-м году жизни

Прославленный голкипер и бывший рекордсмен Континентальной хоккейной лиги Алексей Мурыгин скончался на 40-м году жизни. Печальную весть распространила пресс-служба хабаровского «Амура».

В официальном заявлении клуба говорится, что сегодня у спортсмена остановилось сердце. Последние годы воспитанник хабаровской школы хоккея мужественно противостоял тяжёлому онкологическому заболеванию.

Несмотря на стойкость и несгибаемый характер хоккеиста, недуг одержал верх. У покойного осталась супруга Ксения и три дочери — Мелитина, Варвара и Анисия.

В «Амуре» подчеркнули, что Мурыгин пользовался колоссальным уважением среди коллег и болельщиков. Его запомнят как большого профессисионала, порядочного и отзывчивого человека, всегда готового протянуть руку помощи.

Мурыгин стал обладателем рекора за самую продолжительную сухую серию среди голкиперов: он продержался 302 минуты 11 секунд без пропущенных шайб — 13 матчей. Такого результата спортсмену удалось добиться в сезоне 2015/2016, тогда он выступал в цветах ярославского «Локомотива». Превзойти этот результат удалось вратарю «Ак Барса» Тимуру Билянову в сезон 2019/2020.

Также Мурыгин выступал за магнитогорский «Металлург», «Авангард», «Торпедо», «Нефтехимик» и «Куньлунь Ред Стар». В последнее время работал тренером вратарей в МХК «Атлант».

О другой трагедии в мире отечественного спорта стало известно вчера: ушёл из жизни олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко, автор легендарного «золотого» паса в финале Игр-1972 года против сборной США. Прославленному спортсмену и тренеру был 81 год. Причиной смерти стал инфаркт.