Умер звезда «Клана Сопрано» Винсент Пасторе, сыгравший «Большого Пусси»

Американский актёр Винсент Пасторе, получивший мировую известность благодаря роли Сальваторе «Большой Пусси» Бонпенсьеро в культовом сериале «Клан Сопрано», умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщило издание Deadline.

Актёра нашли мёртвым в его доме в районе Бронкс в Нью-Йорке. Сосед обратился в экстренные службы после того, как несколько дней не мог связаться с Пасторе. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства его смерти.

Менеджер актёра Боб Макгоуэн рассказал, что Пасторе всегда охотно помогал окружающим и активно занимался благотворительностью. У артиста осталась дочь Рене.

Винсент Пасторе начал карьеру с небольших ролей в криминальных фильмах, среди которых «Славные парни» и «Путь Карлито». Настоящую известность ему принесла роль Сальваторе Бонпенсьеро по прозвищу Биг Пусси в сериале «Клан Сопрано». Позже он также снялся в фильмах «Готти», «История акулы» и ряде других проектов.

Ранее испанский актёр Маноло Соло, известный по фильмам «Лабиринт Фавна», «Бьютифул» и сериалу «Чума», умер в возрасте 62 лет. Артист несколько лет боролся с онкологическим заболеванием, однако болезнь оказалась сильнее.