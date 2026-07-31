Умер актёр из «Лабиринта Фавна» и сериала «Чума» Маноло Соло

Испанский кинематограф понёс тяжёлую утрату – в возрасте 62 лет умер актёр Маноло Соло, известный по фильмам «Лабиринт Фавна» и «Бьютифул», а также сериалу «Чума». Артист скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, сообщили в Испанской академии кинематографических искусств и наук.

Настоящее имя актёра – Мануэль Хесус Фернандес Серрано. До прихода в кино он занимался журналистикой и музыкой, выступал в рок-группах в качестве вокалиста и бас-гитариста, а затем поступил в театральные учебные заведения.

К актёрской профессии Маноло Соло пришёл в конце 1980-х годов. Он играл на сцене, участвовал в телепроектах, а в кино дебютировал в 2002 году. Позже артист получил роли в картинах «Эльза и Фред», «15 дней с тобой» и других испанских проектах.

Большую известность Соло принесла работа в фэнтезийной драме Гильермо дель Торо «Лабиринт Фавна», которая вышла в 2006 году и стала одним из самых заметных фильмов своего времени. Также актёр снялся в картинах «Бьютифул» Алехандро Гонсалеса Иньярриту и сериале «Чума». За карьеру Маноло Соло сыграл десятки ролей в кино и на телевидении. В 2017 году он получил премию «Гойя» как лучший актёр второго плана за работу в фильме «Терпеливый». Последней крупной работой артиста стала драма «Здесь» 2026 года совместного производства Франции и Португалии, где он исполнил главную роль.

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