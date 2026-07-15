«Бог призвал моего отца домой»: Умер актёр «Секса в большом городе» Скотт Брайс

Американский актёр Скотт Брайс скончался в возрасте 67 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. О смерти артиста сообщил его 18-летний сын Джексон.

«Бог призвал моего отца домой», — сказал Джексон.

Последние месяцы жизни Скотт Брайс боролся с тяжёлой формой рака. По словам сына, актёр до конца сохранял силу духа и не терял надежды справиться с болезнью. Диагноз ему поставили в октябре 2024 года. Врачи выявили рак пищевода и желудка третьей стадии, а позднее заболевание дало метастазы в головной мозг.

За время лечения артист прошёл курсы лучевой, химио- и иммунотерапии. Сын также вспомнил, что Брайс всегда относился к профессии с большой ответственностью и любил шутить, называя себя «актером одного дубля, максимум двух». По его словам, режиссёры нередко ставили его сцены на конец съёмочного дня, поскольку были уверены, что работа не займёт много времени.

«Я видел, как мой отец переносил каждую минуту боли с гордостью и мужеством, с непоколебимой верой в то, что все наладится и он победит», — рассказал Джексон.

Скотт Брайс родился в Нью-Йорке в актёрской семье. Наибольшую известность ему принесли роли в сериалах «Как вращается мир» и «Секс в большом городе». После смерти артиста у него остались супруга Джоди Стивенс и сын Джексон.

Ранее стало известно о смерти ещё одного американского актёра — Питера Ван Нордена. Артист скончался 9 июля в одном из хосписов Южной Калифорнии в возрасте 75 лет. В последние годы Ван Норден боролся с несколькими тяжёлыми заболеваниями.