Звезда «Полицейской академии» Питер Ван Норден умер в хосписе

Американский актёр Питер Ван Норден, сыгравший в фильмах «Полицейская академия 2: Их первое задание» и «Голый пистолет 2½: Запах страха», ушёл из жизни в возрасте 75 лет. О смерти артиста сообщила его супруга Венди. По её словам, Ван Норден скончался утром 9 июля в одном из хосписов Южной Калифорнии.

В последние годы актёр боролся сразу с несколькими серьёзными заболеваниями. Свою творческую карьеру он начал ещё в 1970-х годах на театральной сцене, исполняя роли в постановках по произведениям Уильяма Шекспира и античных драматургов. Позднее Ван Норден перешёл в кино и на телевидение.

Наибольшую известность ему принесла роль офицера Винни Штульмана в комедии «Полицейская академия 2: Их первое задание». Также он появился в пародийной ленте «Голый пистолет 2½: Запах страха». При этом актёр продолжал выступать в театре, играя в спектаклях «Гамлет», «Макбет», «Дон Кихот» и «Лак для волос».

Последней работой Питера Ван Нордена стала короткометражная картина No Sound But The Sea, вышедшая в 2025 году.

Ранее стало известно о смерти американского актёра Джоша Гризетти, известного по сериалу «Удивительная миссис Мейзел». О смерти артиста сообщил его друг и коллега Роб МакКлюр. В публикации МакКлюр написал, что Гризетти покончил с собой в пятницу.