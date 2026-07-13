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Регион
13 июля, 06:37

Актёр «Острых козырьков» и «Парка юрского периода» умер после победы над раком

Обложка © Кинопоиск

Обложка © Кинопоиск

Новозеландский актёр Сэм Нил, прославившийся ролью доктора Алана Гранта в «Парке юрского периода», умер в возрасте 78 лет. О кончине артиста сообщила его семья.

«Легенда экрана. Сэм Нил умер. Ему было 78», — говорится в заявлении близких.

За карьеру продолжительностью более полувека трёхкратный номинант на «Золотой глобус» снялся более чем в 150 кино- и телепроектах, включая «Пианино», «Охоту за «Красным Октябрём» и сериал «Острые козырьки». В 2023 году артист публично рассказал о борьбе с редкой формой рака крови, которую у него обнаружили годом ранее. Нил прошёл длительное лечение, а в апреле 2026-го сообщил, что болезнь отступила.

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