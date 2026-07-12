«Настоящий защитник свободы»: Зеленский горюет по умершему русофобу Линдси Грэму*
Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Грэма*
Владимир Зеленский и Линдси Грэм*. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского
Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с внезапной кончиной американского сенатора Линдси Грэма*. Он назвал политика «настоящим защитником свободы»
Зеленский напомнил, что Грэм* десять раз посещал Украину с начала военного конфликта, поддерживая постоянный диалог.
«Глубоко опечалены известием о смерти сенатора США Линдси Грэма*. Линдси был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее», — отметил украинский политик в соцсетях.
Он подчеркнул, что ему будет не хватать общения с сенатором, с которым они встречались дважды за последнюю неделю.
Напомним, что за пару дней до своей «внезапной» смерти Линдси Грэм* в очередной раз приехал на Украину. Сообщается, что скончался американский политик сразу после этой поездки. Там он посетил подземный завод, на которым собирают дроны для ВСУ.
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