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12 июля, 10:29

«Настоящий защитник свободы»: Зеленский горюет по умершему русофобу Линдси Грэму*

Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Грэма*

Владимир Зеленский и Линдси Грэм*. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Владимир Зеленский и Линдси Грэм*. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с внезапной кончиной американского сенатора Линдси Грэма*. Он назвал политика «настоящим защитником свободы»

Зеленский напомнил, что Грэм* десять раз посещал Украину с начала военного конфликта, поддерживая постоянный диалог.

«Глубоко опечалены известием о смерти сенатора США Линдси Грэма*. Линдси был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее», — отметил украинский политик в соцсетях.

Он подчеркнул, что ему будет не хватать общения с сенатором, с которым они встречались дважды за последнюю неделю.

Трамп выразил соболезнования семье сенатора-русофоба Грэма* и назвал его великим
Трамп выразил соболезнования семье сенатора-русофоба Грэма* и назвал его великим

Напомним, что за пару дней до своей «внезапной» смерти Линдси Грэм* в очередной раз приехал на Украину. Сообщается, что скончался американский политик сразу после этой поездки. Там он посетил подземный завод, на которым собирают дроны для ВСУ.

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* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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