«Настоящий защитник свободы»: Зеленский горюет по умершему русофобу Линдси Грэму*

Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с внезапной кончиной американского сенатора Линдси Грэма*. Он назвал политика «настоящим защитником свободы»

Зеленский напомнил, что Грэм* десять раз посещал Украину с начала военного конфликта, поддерживая постоянный диалог.

«Глубоко опечалены известием о смерти сенатора США Линдси Грэма*. Линдси был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее», — отметил украинский политик в соцсетях.

Он подчеркнул, что ему будет не хватать общения с сенатором, с которым они встречались дважды за последнюю неделю.

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