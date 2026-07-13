Актёр «Удивительной миссис Мейзел» Джош Гризетти покончил с собой в 44 года
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Американский актёр Джош Гризетти, известный по сериалу «Удивительная миссис Мейзел» и выступлениям на Бродвее, умер в возрасте 44 лет. О смерти артиста сообщил его друг и коллега Роб МакКлюр.
В публикации МакКлюр написал, что Гризетти покончил с собой в пятницу. По его словам, это стало тяжёлой утратой для семьи, друзей и театрального сообщества.
В 2023 году актёр исполнил роль Ральфа Эмерсона в восьми эпизодах сериала «Удивительная миссис Мейзел». Кроме того, он снимался в проектах «Медсестра Джеки», «Хорошая борьба» и «Рыцари процветания», а также играл в многочисленных бродвейских и офф-бродвейских постановках.
Помимо актёрской карьеры, Гризетти преподавал музыкальный театр. В последние годы он руководил профильной программой в Калифорнийском государственном университете в Фуллертоне.
Ранее российский актёр театра и кино Иван Кушнерук, известный по фильму «Мухтар. Новый след», умер в возрасте 34 лет. О его смерти сообщил режиссёр Сергей Землянский. Причина не раскрывается, до 35-летия артист не дожил чуть больше недели.
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