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13 июля, 11:05

Актёр «Удивительной миссис Мейзел» Джош Гризетти покончил с собой в 44 года

Обложка © Wikipedia / Stagehand007

Обложка © Wikipedia / Stagehand007

Американский актёр Джош Гризетти, известный по сериалу «Удивительная миссис Мейзел» и выступлениям на Бродвее, умер в возрасте 44 лет. О смерти артиста сообщил его друг и коллега Роб МакКлюр.

В публикации МакКлюр написал, что Гризетти покончил с собой в пятницу. По его словам, это стало тяжёлой утратой для семьи, друзей и театрального сообщества.

В 2023 году актёр исполнил роль Ральфа Эмерсона в восьми эпизодах сериала «Удивительная миссис Мейзел». Кроме того, он снимался в проектах «Медсестра Джеки», «Хорошая борьба» и «Рыцари процветания», а также играл в многочисленных бродвейских и офф-бродвейских постановках.

Помимо актёрской карьеры, Гризетти преподавал музыкальный театр. В последние годы он руководил профильной программой в Калифорнийском государственном университете в Фуллертоне.

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Александра Мышляева
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