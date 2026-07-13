Актёр из сериала «Мухтар. Новый след» Кушнерук умер за неделю до 35-летия

Российский актёр театра и кино Иван Кушнерук, известный по фильму «Мухтар. Новый след», скончался в возрасте 34 лет. Трагическим известием поделился в соцсети режиссёр Сергей Землянский. Причина смерти не называется. Артист не дожил до своего 35-летия чуть более недели.

«27 июня не стало Вани Кушнерука… Мы с ним в 2019-м должны были выпустить спектакль в Минске, в Театре Янки Купалы. Он репетировал роль Марка Шагала… Горе… замечательный актёр… Соболезнования родным и близким», — написал Землянский.

Кушнерук родился 7 июля 1991 года в Лунинце, с успехом окончил театральный факультет Белорусской академии искусств. С 2015 года служил в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, участвовал в спектаклях «Шляхтич Завальня», «Первый», «Две души» и других. В кино он известен по ролям в сериале «Мухтар. Новый след» (2015) и мелодраме «Постучись в мою калитку» (2023). В 2020 году актёр покинул театр.

Ранее стало известно, что Народный артист России Юрий Смирнов скончался на 88-м году жизни. На сцене артист играл Тартюфа в одноимённой постановке, Абакумова в «Шарашке», Императора в «Фаусте» и другие роли. Смирнов также снимался в кино и телевизионных проектах. В частности, актёр известен своими ролями в фильмах «Бумбараш», «Чёрный треугольник» и «Белые одежды».