«Мы вершили историю»: Дима Билан отреагировал на жалобы зрителей после концерта в Москве

Дима Билан ответил на претензии зрителей, недовольных организацией его недавнего концерта в Москве. Поклонники массово жаловались, что шестиметровый интерактивный подиум перекрывал обзор сцены.

В своём Telegram-канале заслуженный артист России объяснил, что шоу «Твой №1» было экспериментальным и инновационным проектом. Билан признал, что внедрение сложных технологий сопряжено с рисками и не всегда проходит гладко с первого раза, однако подчеркнул, что именно через такие смелые поиски и развитие рождается нечто новое в индустрии.

«Главное понимать: мы вместе с вами не просто увидели концерт. Мы стали частью большого эксперимента и по-настоящему вершили историю», — указано в посте артиста.

Билан пообещал, что он и его команда досконально изучат все слабые места, чтобы исправить ситуацию.