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Регион
3 августа, 13:08

«Мы вершили историю»: Дима Билан отреагировал на жалобы зрителей после концерта в Москве

Дима Билан вышел на связь после критики его сольного концерта в Москве

Обложка © РИА Новости / Арина Антонова

Обложка © РИА Новости / Арина Антонова

Дима Билан ответил на претензии зрителей, недовольных организацией его недавнего концерта в Москве. Поклонники массово жаловались, что шестиметровый интерактивный подиум перекрывал обзор сцены.

В своём Telegram-канале заслуженный артист России объяснил, что шоу «Твой №1» было экспериментальным и инновационным проектом. Билан признал, что внедрение сложных технологий сопряжено с рисками и не всегда проходит гладко с первого раза, однако подчеркнул, что именно через такие смелые поиски и развитие рождается нечто новое в индустрии.

«Главное понимать: мы вместе с вами не просто увидели концерт. Мы стали частью большого эксперимента и по-настоящему вершили историю», — указано в посте артиста.

Билан пообещал, что он и его команда досконально изучат все слабые места, чтобы исправить ситуацию.

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Шоу Билана «Твой №1» прошло 31 июля на площадке «ВТБ Арена», рассчитанной примерно на 21 тысячу зрителей. За два дня до выступления было продано около 95% билетов, а возможную выручку при полной заполняемости площадки оценивали в 115 млн рублей.

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Наталья Демьянова
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