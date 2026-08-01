«Я внутри шторма»: Дима Билан отреагировал на сравнение с Канье Уэстом

Дима Билан отреагировал на слова Яны Рудковской, которая сравнила его шоу «Твой №1» с концертом Канье Уэста. Продюсер заявила, что программа российского артиста получилась ярче.

Одним из главных аргументов стало исполнение песни «Седая ночь» группы «Ласковый май». Зрители ждали её на выступлении Канье Уэста, однако композиция так и не прозвучала, тогда как Билан включил хит в свой номер. Певец назвал Рудковскую смелой женщиной, но отметил, что изнутри воспринимает подготовку шоу иначе.

«Яна — смелая женщина. Но я-то внутри шторма, а она снаружи чуть-чуть. Хотя с этим тоже можно поспорить: у каждого свой шторм», — приводит слова артиста Super.

Билан добавил, что хочет соединить в своих выступлениях современные технологии и искусство. По его словам, он пока находится лишь на пути к этой цели. Исполнитель также продолжает искать собственный стиль и жанр. В дальнейшем он намерен экспериментировать с новыми творческими форматами.

Шоу Билана «Твой №1» прошло 31 июля на московском стадионе «Динамо», рассчитанном примерно на 21 тысячу зрителей. За два дня до выступления было продано около 95% билетов, а возможную выручку при полной заполняемости площадки оценивали в 115 млн рублей.