Гостя скрывали до последнего: Билан закрыл VK Fest, исполнив «Седую ночь» и свои хиты

Дима Билан стал секретным гостем московского VK Fest. Певец закрыл второй день фестиваля ярким выступлением и исполнил легендарную песню Юры Шатунова «Седая ночь».

Дима Билан на VK Fest. Видео © Life.ru

Кроме него в секрете держали и выступление Басты. Финальный московский уик-энд VK Fest 2026 прошёл на ВДНХ. Фестиваль собрал концерты популярных исполнителей и встречи с блогерами. Гостей ждали развлекательные площадки. Знаменитости прошли по традиционной Синей дорожке и показали яркие летние образы.

Первый день фестиваля открыли известные артисты. На сцену вышли Татьяна Куртукова, Dora, Zivert, JONY, IOWA, Ева Польна, Markul и другие популярные исполнители. Всего за два дня крупнейший фестиваль страны в Москве посетило 85 тысяч человек.