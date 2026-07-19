Куртукова, Дора и Самойлова с детьми зажгли на VK Fest 2026 в Москве — фоторепортаж Life.ru

На ВДНХ прошёл финальный московский уик-энд VK Fest 2026. Фестиваль объединил концерты популярных исполнителей, встречи с блогерами, развлекательные площадки и традиционную Синюю дорожку, на которой знаменитости продемонстрировали яркие летние образы.

VK Fest 2026 на ВДНХ. Фото © Life.ru

VK Fest в Москве состоялся 18 и 19 июля. В первый день на сцену вышли Татьяна Куртукова, Дора, Zivert, JONY, IOWA, Ева Польна, Markul и другие популярные исполнители.

VK Fest 2026 на ВДНХ. Фото © Life.ru

VK Fest 2026 на ВДНХ. Фото © Life.ru

VK Fest 2026 на ВДНХ. Фото © Life.ru

VK Fest 2026 на ВДНХ. Фото © Life.ru

VK Fest 2026 на ВДНХ. Фото © Life.ru

VK Fest 2026 на ВДНХ. Фото © Life.ru

Одной из главных героинь музыкальной программы стала Татьяна Куртукова. Исполнительница появилась не только на сцене фестиваля, но и среди участников звёздной Синей дорожки.

Татьяна Куртукова. Фото © Предоставлено Life.ru

Не осталась без внимания и певица Дора. Сначала артистка появилась перед публикой в одном образе, а позднее перевоплотилась в ангела: белое платье она дополнила большими крыльями.

Певица Дора Фото © Предоставлено Life.ru

Алёна Жигалова. Фото © Предоставлено Life.ru

Татьяна Куртукова. Фото © Предоставлено Life.ru

Оксана Самойлова приехала на фестиваль вместе с детьми. Блогер и её наследники выбрали наряды в едином стиле, однако Джигана рядом с семьёй на Синей дорожке не было.

Оксана Самойлова с детьми. Фото © Предоставлено Life.ru

По Синей дорожке в первый день также прошли Карина Кросс, Дарья Донцова, Бьянка, Глюк’oZa, Ольга Серябкина, Юлия Коваль, Маша Миногарова и другие представители российского шоу-бизнеса.

Ранее балерина Анастасия Волочкова в беседе с корреспондентом Life.ru на фестивале VK Fest затронула тему своего статуса и взаимодействия с аудиторией. Артистка призналась, что ей важнее запоминаться не скандалами и шумом, а содержательными действиями — будь то масштабные проекты или скромные, но значимые жесты. Она также напомнила, что на протяжении 20 лет её выступления остаются бесплатными для зрителей — и это, по её словам, «пусть небольшой, но очень светлый вклад».