«Я уже вошла в историю»: Анастасия Волочкова метко ответила хейтерам

Анастасия Волчкова на VK Fest высказалась о своей известности и отношении к публике. Балерина подчеркнула, что хочет быть на слуху не громкостью, а делами и поступками — большими или малыми, но важными. Это снял корреспондент Life.ru.

Волочкова заявила на VK Fest, что вошла в историю как русская балерина. Видео © Life.ru

Волочкова напомнила, что уже 20 лет приглашает зрителей на свои концерты бесплатно, назвав это «небольшим, но светлым поступком» по отношению к публике. Отвечая тем, кто пытается её обидеть или злословить, Волчкова заявила, что для неё есть неоспоримый факт, который служит щитом.

«Как не крутите, что не говорите, я уже вошла в историю как настоящая русская балерина», — заключила Волочкова.

Ранее заслуженная артистка России Анастасия Волочкова обратилась к молодым людям, которые активно публикуют посты и мемы с её участием в соцсетях. Она пожелала им не жалеть сил на пути к целям, сохранять в сердце доброту и милосердие, быть добропорядочными и идти к достижениям светлым путём, не забывая беречь близких.