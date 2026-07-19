«Я уже вошла в историю»: Анастасия Волочкова метко ответила хейтерам
Волочкова заявила, что вошла в историю как балерина, в отличие от хейтеров
Анастасия Волчкова на VK Fest высказалась о своей известности и отношении к публике. Балерина подчеркнула, что хочет быть на слуху не громкостью, а делами и поступками — большими или малыми, но важными. Это снял корреспондент Life.ru.
Волочкова заявила на VK Fest, что вошла в историю как русская балерина. Видео © Life.ru
Волочкова напомнила, что уже 20 лет приглашает зрителей на свои концерты бесплатно, назвав это «небольшим, но светлым поступком» по отношению к публике. Отвечая тем, кто пытается её обидеть или злословить, Волчкова заявила, что для неё есть неоспоримый факт, который служит щитом.
«Как не крутите, что не говорите, я уже вошла в историю как настоящая русская балерина», — заключила Волочкова.
Ранее заслуженная артистка России Анастасия Волочкова обратилась к молодым людям, которые активно публикуют посты и мемы с её участием в соцсетях. Она пожелала им не жалеть сил на пути к целям, сохранять в сердце доброту и милосердие, быть добропорядочными и идти к достижениям светлым путём, не забывая беречь близких.
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