«Не жалеть сил»: Анастасия Волочкова обратилась к молодёжи, которая делает из неё мемы

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова выступила с напутствием к молодым людям, которые активно публикуют посвящённые ей посты и делают из неё мемы в соцсетях. Своими мыслями балерина поделилась в беседе с Пятым каналом.

Волочкова пожелала молодёжи не жалеть сил на пути к своим целям. Она также призвала сохранять в сердце доброту и милосердие, быть добропорядочными и идти к желанным достижениям светлым путём, не забывая при этом беречь своих близких.

Волочкова дала совет молодым людям, которые делают из неё мемы. Видео © Пятый канал

«Не жалеть сил, ну, я желаю всем не жалеть сил для достижения своей цели», — сказала экс-прима.

В последнее время Анастасия Волочкова стала новым «мемным» трендом у юного поколения: пользователи снимают ролики с её фразами и фотографиями, подражают танцовщице. Вышедший недавно музыкальный трек балерины «А кто эти люди?», собранный из её афоризмов, также приобрёл популярность среди молодёжи, что, по словам самой артистки, её очень радует.

Ранее певец Илья Гуров высоко оценил творческие эксперименты Анастасии Волочковой, заявив, что она сейчас находится на пике популярности, открыта к публике и пользуется любовью зрителей благодаря своей человечности, а также отметил, что, несмотря на неприятие пропаганды алкоголя с её стороны, он уверен в скорых и значительных позитивных переменах в её жизни.