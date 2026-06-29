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29 июня, 10:23

«Она на коне»: Певец Илья Гуров заявил, что Волочкова находится в своём прайме

Певец Гуров: Волочкова переживает расцвет карьеры и не боится экспериментов

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, Петр Ковалев

Певец Илья Гуров на благотворительном вечере в Москве заявил, что Анастасия Волочкова сейчас находится на пике популярности. Артистка даёт концерты, открыта к публике и пользуется большой любовью зрителей, её главный козырь — человечность.

Илья Гуров заявил, что Волочкова переживает расцвет карьеры. Видео © Пятый канал

Исполнитель в беседе с Пятым каналом высоко оценил творческие эксперименты балерины. Он напомнил, что она всегда стремилась быть разной, честно демонстрировала профессиональные навыки и не боялась перемен.

При этом Гуров высказался против пропаганды алкоголя со стороны Волочковой, но выразил уверенность, что в её жизни скоро произойдут «очень крутые перемены».

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Ранее врач-нарколог и психиатр Василий Шуров оценил состояние Волочковой как критическое и допустил, что балерина может не дожить до 60 лет. По его словам, у артистки глубокая запущенная стадия зависимости. Эксперт высказался о балерине как об «алкофрике», поскольку её постоянно приглашают на мероприятия, напаивают и снимают контент.

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Дарья Нарыкова
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