«Она на коне»: Певец Илья Гуров заявил, что Волочкова находится в своём прайме

Певец Илья Гуров на благотворительном вечере в Москве заявил, что Анастасия Волочкова сейчас находится на пике популярности. Артистка даёт концерты, открыта к публике и пользуется большой любовью зрителей, её главный козырь — человечность.

Илья Гуров заявил, что Волочкова переживает расцвет карьеры. Видео © Пятый канал

Исполнитель в беседе с Пятым каналом высоко оценил творческие эксперименты балерины. Он напомнил, что она всегда стремилась быть разной, честно демонстрировала профессиональные навыки и не боялась перемен.

При этом Гуров высказался против пропаганды алкоголя со стороны Волочковой, но выразил уверенность, что в её жизни скоро произойдут «очень крутые перемены».

Ранее врач-нарколог и психиатр Василий Шуров оценил состояние Волочковой как критическое и допустил, что балерина может не дожить до 60 лет. По его словам, у артистки глубокая запущенная стадия зависимости. Эксперт высказался о балерине как об «алкофрике», поскольку её постоянно приглашают на мероприятия, напаивают и снимают контент.