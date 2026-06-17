«Жажда быстрых наслаждений»: Астролог раскрыла истинную причину зависимости Волочковой

Астролог Ариана Рейн изучила натальную карту Анастасии Волочковой и пришла к выводу, что её алкогольная зависимость — это не распущенность, а кармический капкан. Ключ к личности артистки — Венера в огненном Скорпионе.

Именно эта планета дарит Волочковой пластичность, харизму и магнетизм. Но у Скорпиона есть тёмная сторона: тяга к ярким и быстрым эмоциям. Если такую энергию не направлять в творчество, она уходит в физические удовольствия — пищевые качели, алкоголь или секс.

По словам эксперта, Венера звезды стоит в доме глобализации. Ей предначертано масштабировать своё искусство: создавать бренды, школы балета, обучать детей. Однако вместо этого энергия тратится на «кайфы», а творчество монетизируется негармонично.

С 37 до 55 лет артистка проживает период теневого узла Раху. Это время иллюзий, тумана и искажений. Психика защищается, создавая мир, где она всё ещё великая прима, а вокруг — завистники. Астролог в беседе с «Радио 1» добавляет: в лучшем сценарии сейчас Волочкова должна была бы развивать мировую карьеру, а не застревать в прошлых достижениях. Но Раху уводит её от истины в негармоничные сценарии.

Ранее врач-нарколог и психиатр Василий Шуров оценил состояние Волочковой как критическое и допустил, что балерина может не дожить до 60 лет. По его словам, у артистки глубокая запущенная стадия зависимости. Эксперт высказался о балерине как об «алкофрике», поскольку её постоянно приглашают на мероприятия, напаивают и снимают контент.